Хакерской атаке подвергся финский парламент

Финский парламент заявил, что подвергся кибератаке этой осенью.

Нападение было обнаружено во время внутреннего технического контроля парламента

Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.

Сообщается, что в результате кибератаки была нарушена безопасность некоторых парламентских аккаунтов электронной почты. Некоторые из этих аккаунтов принадлежали народным депутатам. В связи с этим открыто уголовное производство.

Спикер парламента Ану Вехвиляйнен назвала нападение "серьезной атакой на нашу демократию и финское общество".

"Мы не можем принять ни одного вида вражеской кибердеятельности, независимо от того, осуществляется ли она правительственной или неправительственной организацией", - отметила она.