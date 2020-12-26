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События Сегодня, 18:15111
24 декабря Великобритания и Евросоюз согласовали соглашение о торговле и сотрудничестве в рамках Brexit, в нем четко прописаны условия взаимоотношений после 1 января 2021 года

О достижении договоренностей объявили премьер-министр Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Великобритания формально вышла из состава Евросоюза 31 января 2020 года, но все нормативы Брюсселя продолжают распространяться на территории Соединенного Королевства по 31 декабря.

В этот день истекает переходной период, в течение которого Лондон продолжал следовать правилам ЕС и пользоваться теми же привилегиями, что и все члены союза.

Если бы соглашение так и не удалось заключить, ЕС и Великобритания должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров к торговле на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), то есть, с пошлинами и квотами. Это грозило большими экономическими потерями для Лондона и Брюсселя.

Новое соглашение считается компромиссным. Брюссель рассчитывает, что договоренность о нулевых тарифах и нулевых квотах на торговлю товарами станет залогом сохранения рабочих мест на континенте. В свою очередь, сторонники Brexit довольны выходом из таможенного союза и уходом из-под юрисдикции Европейского суда.

1246-страничное торговое соглашение было опубликовано 26 декабря, оно будет применяться на постоянной основе после ратификации всеми сторонами.

Разбираем ключевые позиции договоренности сторон.

Экономика

  • Стороны сохраняют беспошлинную торговлю товарами (но услуги – будут облагаться пошлинами);
  • Великобритания покидает единую таможенную зону с Евросоюзом, на границах будет работать таможенный контроль;
  • Финансовые институты Британии не смогут больше работать в странах ЕС на привилегированных условиях;
  • Доступ британских компаний в сфере услуг на европейский рынок будет ограничен;
  • Полученные в Британии профессиональные квалификации не будут автоматически признаваться Евросоюзом;
  • Лондон получит контроль над политикой в сфере поддержки собственных предприятий;
  • Британия и ЕС договорились не допускать снижения стандартов в области прав работников и мер по защите окружающей среды; Однако, следить за исполнением этих обязательств будут не общие регуляторы, а суверенные структуры каждой из сторон.

Вопрос миграции и ограничение передвижения

  • Отныне граждане стран ЕС и Британии будут обязаны получать визы для учебы, работы, ведения бизнеса;
  • Однако, для краткосрочных поездок (до 90 дней) британцам и европейцам визы для взаимных поездок не понадобятся.

Вопрос рыболовства

  • Стороны договорились постепенно сокращать квоты стран Евросоюза на вылов рыбы в британских водах. Ожидается, что доля европейских рыбаков в общем улове снизится до 25%;
  • В дальнейшем квоты будут определяться сторонами каждый год.

Механизм разрешения споров

  • Договор предусматривает, что для разрешения споров будут привлечены специальная группа экспертов и независимый арбитраж;
  • В случае невыполнения одной из сторон обязательств другая сторона может рассчитывать на компенсацию или ввести ответные меры в "пропорциональном масштабе";
  • Юрисдикция Европейского суда в Люксембурге больше не будет распространяться на Великобританию для решения экономических споров;

Также Британия и ЕС согласовали положения о сотрудничестве в сферах энергетики, борьбы с изменением климата и в области научных исследований.

Вопрос Северной Ирландии

Северная Ирландия будет жить в двух режимах: на продажу в регион будут беспошлинно поступать товары как из ЕС (в том числе, из входящей в союз Ирландии), так и из Великобритании;

В обратном направлении будет также действовать беспошлинный режим. Но он будет действовать только в самом регионе, а все, что идет дальше, будет облагаться пошлинами на таможенной границе.

Свободное передвижение людей и товаров на острове Ирландия было условием окончания вооруженного конфликта в Северной Ирландии в 1998 году.

Вопрос обороны и внешней политики

Великобритания отказалась обсуждать взаимодействие с ЕС по вопросу внешней политики и обороны.

  • Взаимодействие Британии и ЕС в области безопасности будет осуществляться в рамках существующих институтов НАТО;
  • В вопросе экономических санкций против России и других стран Лондон получит полную независимость.

Добавим, что вхождение Великобритании в 1973 году в состав Европейского экономического сообщества - ЕЭС (прообраз Евросоюза) добавило этой организации геополитического веса благодаря британскому ядерному оружию и развитым вооруженным силам острова. Выход Лондона из ЕС ослабит существующие оборонные структуры союза.

Среди внутриполитических рисков для Лондона стоит отметить появление дополнительного козыря в руках шотландских националистов, которые будут настаивать на проведении нового референдума о независимости Шотландии. Выход Шотландии из состава Великобритании ударит не только по экономическому потенциалу Лондона, но и существенно подорвет его оборонные возможности, учитывая дислокацию субмарин с ядерным оружием у шотландских берегов.

Что дальше?

Новые договоренности должны быть ратифицированы парламентом Соединенного Королевства, Европарламентом и всеми государствами ЕС.

Ожидается, что парламент Великобритании ратифицирует соглашение на экстренном заседании 30 декабря. О поддержке договоренностей с ЕС уже заявила британская оппозиция.

В порядке исключения договор вступит в силу после его предварительного одобрения государствами – членами ЕС, итоговая ратификация документа в Европарламенте состоится позднее.

Таким образом, речь идет о временном применении соглашения с 1 января. На постоянной основе соглашение вступит в силу весной 2021 года после прохождения всех формальных процедур в Европарламенте.

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Теги: news, новости, Украина, Евросоюз, Великобритания, 7dniv, 7dnivinfo  
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