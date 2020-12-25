Полицейского Адама Коя из Колумбуса, штат Огайо, уволили после того, как он застрелил невооруженного чернокожего мужчину

По мнению директора городской полиции, это было "необоснованным применением смертоносной силы".

Об этом сообщает Reuters.

Решение об увольнение Коя было принято после рекомендации начальника полиции Томаса Квинлана, который пришел к выводу, что 47-летний Андре Морис Хилл стал жертвой акта "бессмысленного насилия", когда его застрелили.

"Действия Адама Коя не соответствуют клятве офицера полиции Колумбуса или стандартам, которые мы и общество требуем от наших офицеров", - заявив Нед Петтус, городской директор по общественной безопасности.

Квинлан не только назвал стрельбу "необоснованным применением смертоносной силы", но и обвинил Коя в том, что он не смог немедленно оказать медицинскую помощь Хиллу после того, как он был застрелен.