О смертельных угрозах от сторонников Трампа сообщил репортер CNN

Корреспондент CNN в Белом доме Джим Акоста заявил, что в США участились угрозы в адрес журналистов со стороны сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

В частности он сообщает о "смертельных угрозах".

Об этом пишет CNN.

По словам Акосты, за все время президентства Трампа усилились нападки на журналистов, а отношения между СМИ и Белым домом были очень противоречивыми.

"Я не единственный репортер, который освещал события в Белом доме в эту администрацию и получал смертельные угрозы", - признался Акоста.

Журналист добавил, что политические репортеры в США иногда вынуждены нанимать охранников, чтобы выполнять свою работу.