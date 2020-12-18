В Министерстве социальной политики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов

Министерство социальной политики рассказало, как будет начисляться льгота.

Об этом говорится в на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что при действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, которые получают льготу, не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером самой субсидии.

Также, домохозяйства, которые раньше не пользовались субсидиями, но которые при росте расходов не могут оплачивать ЖКУ могут обратиться за ее оформлением, в том числе дистанционно через вебсайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

"Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25 до 100 процентов в зависимости от категории льготника", - добавили в министерстве.