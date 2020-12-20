Рекордное количество заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Британии

За минувшие сутки в Великобритании зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Так, заразилось свыше 41 тысячи человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Умерло за сутки в стране 357 человек. А всего зараженных обнаружили более 2,3 млн человек.

Больше всего заболевших за сутки обнаружили в США - свыше 186 тысяч, на втором месте - Великобритания, а на третьем - Россия (более 27 тысяч заражений).

Всего за последние сутки в мире от осложнений коронавируса погибли 9105 человек.

Всего пандемия унесла жизни 1 миллиона 780 тысяч человек.