Рекордное количество заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Британии

За минувшие сутки в Великобритании зафиксировали рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом.
Так, заразилось свыше 41 тысячи человек.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Умерло за сутки в стране 357 человек. А всего зараженных обнаружили более 2,3 млн человек.
Больше всего заболевших за сутки обнаружили в США - свыше 186 тысяч, на втором месте - Великобритания, а на третьем - Россия (более 27 тысяч заражений).
Всего за последние сутки в мире от осложнений коронавируса погибли 9105 человек.
Всего пандемия унесла жизни 1 миллиона 780 тысяч человек.