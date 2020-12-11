В больницы Украины кислородные концентраты передало киевское "Динамо"

Киевское "Динамо" передало кислородные концентраторы в украинские медицинские учреждения.

В частности, оборудование уже получили больницы Житомирской и Черкасской областей.

Об этом говорится на сайте "Динамо".

Как говорится в сообщении, администрация клуба получила обращение от Житомирской и Черкасской областных администраций с просьбой помочь в приобретении медицинского оборудования, необходимого для лечения больных коронавирусом в этих регионах.

Руководство клуба оперативно отреагировало на запрос и закупило по 18 кислородных концентраторов для каждой из областей.

Неделю назад свою партию оборудования получил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, а на днях в конференц-зале стадиона "Динамо" концентраторы, предназначенные для больных в Черкасской области, были переданы председателю Черкасской ОГА Сергею Сергийчуку.

"К нам обратился наш давний друг, фанат футбола и известный народный депутат Украины Михаил Радуцкий о том, что Черкасской области срочно необходимое медицинское оборудование для поддержки больных коронавирусом. Все мы понимаем, что нет большей ценности, чем человеческая жизнь. И сегодня мы хотим презентовать вам, как председателю Черкасской ОГА, эти подарки - 18 кислородных концентраторов, тем самым сделав свой вклад в общую борьбу с пандемией в подконтрольной вам области", - отметил первый вице-президент "Динамо" Виталий Сивков.

Как ранее сообщал губернатор Житормирской области Виталий Бунечко, в области к кислороду подведено почти 65% больничных коек, предназначенных для больных коронавирусом, и до конца года область будет стараться довести это количество до 80%.

По его словам, в том числе благодаря благотворительной помощи от киевского "Динамо" и других меценатов, существует уверенность, что эта задача будет реализована, а в перспективе кислородом будут обеспечены все 100% коек для коронавирусных больных в области.

Как известно, строительство стационарной кислородной станции - это капитальный проект, который требует гораздо больше времени и затрат, а кислородные концентраторы значительно проще в подключении и эксплуатации, поэтому они могут приносить пользу прямо сейчас, что максимально важно в лечении коронавируса.