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События Сегодня, 10:2982
Вакцинация населения российской вакциной стартовала в Беларуси

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения российской вакциной против коронавируса "Спутник V".

Сегодня прибыла первая партия вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как сообщается, в Беларуси создана система хранения вакцины, позволяющая соблюдать холодовую цепь.

"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы - медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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