Шесть случаев нового штамма коронавируса выявили в Индии

По меньшей мере шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса зафиксированы в Индии.

Все шестеро инфицированных недавно вернулись из Великобритании.

Об этом сообщает Outlook India.

В частности, трое заразившихся новым штаммом вируса выявлены в Бангалоре, двое - в Хайдарабаде и один - в Пуне.

"Было обнаружено, что в общей сложности шесть образцов, взятых у шести вернувшихся из Великобритании лиц, дали положительный результат на новый, британский вариант генома (вируса)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в период с 25 ноября по 23 декабря 2020 года около 33 тысяч пассажиров прибыли в различные индийские аэропорты из Великобритании. Пробы на коронавирус 114 из них были признаны положительными.