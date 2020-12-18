В середине 2021 года могут вынести приговор "беркутовцам" по делу Майдана

Приговор бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" могут вынести в середине следующего года.

К концу весны могут быть судебные дебаты.

Об этом сказал РБК-Украина представитель защиты, адвокат Игорь Варфоломеев, говорится в материале "Дело Майдана: что изменилось через год после обмена экс-бойцов "Беркута".

"Дебаты тоже займут несколько заседаний и, я думаю, что в начале лета суд уйдет в совещательную комнату для вынесения приговора", - предположил адвокат.

Адвокат уверяет, что его подзащитные до сих пор находятся в ОРДЛО и не выехали в Россию. По его словам, "беркутовцы" хотели вернуться на подконтрольную Украине территорию, но их паспорта просрочены или их у них вообще нет.

Вместе с тем, начальник отдела "майдановского департамента" Офиса генпрокурора Игорь Земсков в комментарии РБК-Украина заявил, что сейчас предпринимаются активные действия для розыска Олега Янишевского, Сергия Зинченко и Павла Аброськина.

Отметим, в расстреле активистов на Майдане подозревают 5 экс-бойцов "Беркута": Сергея Тамтуру, Александра Маринченко, Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского.

Все они были освобождены в конце декабря 2019 года для участия в обмене пленными в рамках договоренностей между президентами Украины и России. "Беркутовцы" Тамтура и Маринченко 8 февраля 2020 года вернулись на подконтрольную территорию Украины