 

Полеты Boeing 737 MAX возобновляет American Airlines

События Сегодня, 14:2269
Полеты Boeing 737 MAX возобновляет American Airlines

Крупнейший авиаперевозчик в мире American Airlines возобновляет коммерческие полеты американского Boeing 737 MAX.

Ранее полеты были приостановлены из-за двух катастроф с участием таких лайнеров.

Об этом сообщает Reuters.

После катастроф Boeing согласился на обновление программного обеспечения и введение новых мер безопасности для ключевой системы управления полетом.

Первый рейс American Airlines между Майами и Нью-Йорком назначен на утро вторника.

"Мы бы никогда не вернули это обратно, если бы пилоты и бортпроводники не чувствовали себя комфортно", - сказал главный операционный директор American Дэвид Сеймур.

Напомним, самолеты этой серии были запрещены после катастроф лайнера Lion Air в Индонезии 29 октября 2018 года (189 жертв) и борта Ethiopian Airlines (157 жертв). Как стало известно, к крушениям привел сбой в работе системы улучшения характеристик маневрирования MCAS. Спустя некоторое время в Boeing признали это и обновили программное обеспечение.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Боинг, 737MAX, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Авиарейсы из Киева в Баку возобновит МАУ
Авиарейсы из Киева в Баку возобновит МАУ
26-дек-2020, 22:10
На индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло
На индонезийском острове Ломблен в южной части страны начал извергаться вулкан Левотоло
29-ноя-2020, 15:06
Еще 44 российских самолета за полеты в Крым арестовала Украина
Еще 44 российских самолета за полеты в Крым арестовала Украина
17-ноя-2020, 15:58
В Австрии продолжается спецоперация силовиков после страшной атаки террористов на Вену 2 ноября
В Австрии продолжается спецоперация силовиков после страшной атаки террористов на Вену 2 ноября
3-ноя-2020, 10:07
Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19
Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19
1-ноя-2020, 15:19

Последние новости

18:09
События
От сегодняшнего землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины
18:08
События
Заседание СНБО провел Зеленский
18:04
Экономика
После достижения трехлетнего максимума курс евро снизился
16:51
События
Контракт на поставку трех самолетов Ан-178 заключило Минобороны
16:49
События
Испытания своей COVID-вакцины провел Иран
14:22
События
Полеты Boeing 737 MAX возобновляет American Airlines
14:15
События
16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX получит Украина
14:13
События
В середине 2021 года могут вынести приговор "беркутовцам" по делу Майдана
12:29
События
Подозрение в заказном похищении и вымогательстве объявили Микитасю
10:37
События
Шесть случаев нового штамма коронавируса выявили в Индии
10:29
События
Вакцинация населения российской вакциной стартовала в Беларуси
10:26
События
В больницы Украины кислородные концентраты передало киевское "Динамо"
10:23
События
Рекордное количество заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Британии
10:22
События
В Министерстве социальной политики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов
10:20
События
Байден заявил что Белый дом не передает необходимую информацию новой администрации
10:18
События
О смертельных угрозах от сторонников Трампа сообщил репортер CNN
10:16
События
Полицейского Адама Коя из Колумбуса, штат Огайо, уволили после того, как он застрелил невооруженного чернокожего мужчину
10:15
События
Вето Трампа по военному бюджету 2021 преодолели в Конгрессе США
10:13
События
Трампа в создании гуманитарной катастрофы на границе с Мексикой обвинил Байден
10:06
События
Имущество лидера "Партии венгров Украины" арестовал суд

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 декабря 20204953
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 декабря 20204267
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 декабря 20202288
Украина обречена, считайте, что ее уже нет - Сергей Дацюк1188
О попытках Польши завербовать местных дипломата и военного заявили в Беларуси799
24 декабря Великобритания и Евросоюз согласовали соглашение о торговле и сотрудничестве в рамках Brexit, в нем четко прописаны условия взаимоотношений после 1 января 2021 года666
Наиболее важный витамин при COVID-19 назвал ученый422

Досуг

Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Современные стеллажи полочные для склада – это одна из наиболее универсальных и востребованных категорий складского оборудования. Их закупают для эксплуатации в закрытых складских помещениях, оснащения торговых площадок, а также для других целей.
Сегодня, 18:0124
Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам-бот для рассылки в Телеграм – это эффективный маркетинговый инструмент, который открывает для его пользователей просто невероятные возможности.
Сегодня, 11:0097
Станции контроля и управления басейном
Станции контроля и управления басейном
Система подготовки воды для бассейна предусматривает слаженную работу различных устройств. Каждый из приборов выполняет определенную функцию.
Вчера, 15:43186
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
Решили, так сказать, освежить собственный зимний гардероб? Стоит обратить внимание на известный и популярный бренд «Alpha Industries», который, в частности, предлагает современные, стильные, теплые и практичные куртки топового качества.
Вчера, 15:15153
Почему стоит купить искусственную новогоднюю елку?
Почему стоит купить искусственную новогоднюю елку?
Искусственная ель уже на протяжении нескольких последних лет составляет реальную конкуренцию натуральному дереву.
Вчера, 13:32147
Как работают протеины в организме человека
Как работают протеины в организме человека
На сегодняшний день спортивное питание незаменимо, оно позволяет получать все необходимые элементы с помощью особых добавок. Спортивное питание на Атлетмаркет - это особые добавки, которые вводятся в рацион спортсменов, чтобы достичь нужных результатов.
25-дек-2020, 21:31626

События

От сегодняшнего землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины
От сегодняшнего землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины
В результате сегодняшнего мощного землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины, которое располагается в Загребе.
Сегодня, 18:0913
Заседание СНБО провел Зеленский
Заседание СНБО провел Зеленский
Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Сегодня, 18:0814
Контракт на поставку трех самолетов Ан-178 заключило Минобороны
Контракт на поставку трех самолетов Ан-178 заключило Минобороны
Министерство обороны Украины подписало меморандум с государственным предприятием "Антонов" о поставке трех самолетов Ан-178.
Сегодня, 16:5159
Испытания своей COVID-вакцины провел Иран
Испытания своей COVID-вакцины провел Иран
Иран провел испытания безопасности и эффективности своей вакцины против коронавируса.
Сегодня, 16:4952
Полеты Boeing 737 MAX возобновляет American Airlines
Полеты Boeing 737 MAX возобновляет American Airlines
Крупнейший авиаперевозчик в мире American Airlines возобновляет коммерческие полеты американского Boeing 737 MAX.
Сегодня, 14:2272
16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX получит Украина
16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX получит Украина
Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.
Сегодня, 14:1584
7 Днів