Испытания своей COVID-вакцины провел Иран

Иран провел испытания безопасности и эффективности своей вакцины против коронавируса.

Это первая вакцина в мире, испытания которой проводят на людях.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, вакцина была произведенная компанией Shifa Pharmed, которая является частью государственного фармацевтического конгломерата. На торжественной церемонии начала испытаний в Тегеране ею были привиты три человека.

В целом в клиническом испытании фазы 1 примут участие 56 добровольцев, которые получат две прививки иранской вакцины в течение двух недель. Результаты будут объявлены примерно через месяц после второй прививки.

Власти ожидают, что вакцина появится на рынке до конца весны 2021 года.