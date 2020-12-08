 

Испытания своей COVID-вакцины провел Иран

События Сегодня, 16:4951
Испытания своей COVID-вакцины провел Иран

Иран провел испытания безопасности и эффективности своей вакцины против коронавируса.

Это первая вакцина в мире, испытания которой проводят на людях.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, вакцина была произведенная компанией Shifa Pharmed, которая является частью государственного фармацевтического конгломерата. На торжественной церемонии начала испытаний в Тегеране ею были привиты три человека.

В целом в клиническом испытании фазы 1 примут участие 56 добровольцев, которые получат две прививки иранской вакцины в течение двух недель. Результаты будут объявлены примерно через месяц после второй прививки.

Власти ожидают, что вакцина появится на рынке до конца весны 2021 года.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Иран, вакцина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Эффективность в 97% показала вакцина от COVID индонезийской Bio Farma
Эффективность в 97% показала вакцина от COVID индонезийской Bio Farma
8-дек-2020, 15:12
Иммунитет на три месяца может обеспечить вакцина Moderna
Иммунитет на три месяца может обеспечить вакцина Moderna
4-дек-2020, 10:36
Об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях заявила Moderna
Об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях заявила Moderna
30-ноя-2020, 16:58
70% составляет эффективность вакцины от COVID-19 компании Аstrazeneca
70% составляет эффективность вакцины от COVID-19 компании Аstrazeneca
23-ноя-2020, 13:08
Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19
Израиль с 1 ноября начал испытания на людях своей вакцины от COVID-19
1-ноя-2020, 15:19

Последние новости

18:09
События
От сегодняшнего землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины
18:08
События
Заседание СНБО провел Зеленский
18:04
Экономика
После достижения трехлетнего максимума курс евро снизился
16:51
События
Контракт на поставку трех самолетов Ан-178 заключило Минобороны
16:49
События
Испытания своей COVID-вакцины провел Иран
14:22
События
Полеты Boeing 737 MAX возобновляет American Airlines
14:15
События
16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX получит Украина
14:13
События
В середине 2021 года могут вынести приговор "беркутовцам" по делу Майдана
12:29
События
Подозрение в заказном похищении и вымогательстве объявили Микитасю
10:37
События
Шесть случаев нового штамма коронавируса выявили в Индии
10:29
События
Вакцинация населения российской вакциной стартовала в Беларуси
10:26
События
В больницы Украины кислородные концентраты передало киевское "Динамо"
10:23
События
Рекордное количество заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Британии
10:22
События
В Министерстве социальной политики заявили, что получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов
10:20
События
Байден заявил что Белый дом не передает необходимую информацию новой администрации
10:18
События
О смертельных угрозах от сторонников Трампа сообщил репортер CNN
10:16
События
Полицейского Адама Коя из Колумбуса, штат Огайо, уволили после того, как он застрелил невооруженного чернокожего мужчину
10:15
События
Вето Трампа по военному бюджету 2021 преодолели в Конгрессе США
10:13
События
Трампа в создании гуманитарной катастрофы на границе с Мексикой обвинил Байден
10:06
События
Имущество лидера "Партии венгров Украины" арестовал суд

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 декабря 20204953
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 декабря 20204267
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 декабря 20202288
Украина обречена, считайте, что ее уже нет - Сергей Дацюк1188
О попытках Польши завербовать местных дипломата и военного заявили в Беларуси800
24 декабря Великобритания и Евросоюз согласовали соглашение о торговле и сотрудничестве в рамках Brexit, в нем четко прописаны условия взаимоотношений после 1 января 2021 года666
Наиболее важный витамин при COVID-19 назвал ученый422

Досуг

Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Современные стеллажи полочные для склада – это одна из наиболее универсальных и востребованных категорий складского оборудования. Их закупают для эксплуатации в закрытых складских помещениях, оснащения торговых площадок, а также для других целей.
Сегодня, 18:0124
Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам-бот для рассылки в Телеграм – это эффективный маркетинговый инструмент, который открывает для его пользователей просто невероятные возможности.
Сегодня, 11:0097
Станции контроля и управления басейном
Станции контроля и управления басейном
Система подготовки воды для бассейна предусматривает слаженную работу различных устройств. Каждый из приборов выполняет определенную функцию.
Вчера, 15:43186
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
Решили, так сказать, освежить собственный зимний гардероб? Стоит обратить внимание на известный и популярный бренд «Alpha Industries», который, в частности, предлагает современные, стильные, теплые и практичные куртки топового качества.
Вчера, 15:15153
Почему стоит купить искусственную новогоднюю елку?
Почему стоит купить искусственную новогоднюю елку?
Искусственная ель уже на протяжении нескольких последних лет составляет реальную конкуренцию натуральному дереву.
Вчера, 13:32147
Как работают протеины в организме человека
Как работают протеины в организме человека
На сегодняшний день спортивное питание незаменимо, оно позволяет получать все необходимые элементы с помощью особых добавок. Спортивное питание на Атлетмаркет - это особые добавки, которые вводятся в рацион спортсменов, чтобы достичь нужных результатов.
25-дек-2020, 21:31626

События

От сегодняшнего землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины
От сегодняшнего землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины
В результате сегодняшнего мощного землетрясения в Хорватии пострадало посольство Украины, которое располагается в Загребе.
Сегодня, 18:0913
Заседание СНБО провел Зеленский
Заседание СНБО провел Зеленский
Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Сегодня, 18:0815
Контракт на поставку трех самолетов Ан-178 заключило Минобороны
Контракт на поставку трех самолетов Ан-178 заключило Минобороны
Министерство обороны Украины подписало меморандум с государственным предприятием "Антонов" о поставке трех самолетов Ан-178.
Сегодня, 16:5159
Испытания своей COVID-вакцины провел Иран
Испытания своей COVID-вакцины провел Иран
Иран провел испытания безопасности и эффективности своей вакцины против коронавируса.
Сегодня, 16:4953
Полеты Boeing 737 MAX возобновляет American Airlines
Полеты Boeing 737 MAX возобновляет American Airlines
Крупнейший авиаперевозчик в мире American Airlines возобновляет коммерческие полеты американского Boeing 737 MAX.
Сегодня, 14:2272
16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX получит Украина
16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX получит Украина
Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.
Сегодня, 14:1584
7 Днів