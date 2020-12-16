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События Сегодня, 16:5158
Контракт на поставку трех самолетов Ан-178 заключило Минобороны

Министерство обороны Украины подписало меморандум с государственным предприятием "Антонов" о поставке трех самолетов Ан-178.

Впервые за годы независимости украинская армия заказывает отечественные самолеты.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что новые военно-транспортные самолеты Ан-178 в Вооруженных силах будут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники, десантирования, а также транспортировки грузов.

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", - заявил на подписании меморандума президент Владимир Зеленский.

Он также заявил, что ждет от "Антонова" комплексный план по ​​восстановлению и усилению кадрового потенциала. Кроме того, Зеленский предложил правительству в 2021 году создать украинского авиаперевозчика, который будет использовать самолеты "Антонова".

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Теги: news, новости, Украина, Минобороны, АН178, 7dniv, 7dnivinfo  
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