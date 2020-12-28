О завершении расследования катастрофы украинского самолета заявил Иран

Иран завершил расследование катастрофы украинского самолета, сбитого над Тегераном в январе текущего года.

В Иране заявили, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений.

Об этом заявил в среду министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами, передает IRNA.

"Окончательный отчет был напечатан на английском языке и был предоставлен всем заинтересованным сторонам и вскоре будет доступен всем людям в информационной системе Управления гражданской авиации", - сказал министр.

Отметим, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинских и 63 граждан Канады.