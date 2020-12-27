 

Вакцину AstraZeneca ЕС пока не одобряет

События Сегодня, 13:4476
Вакцину AstraZeneca ЕС пока не одобряет

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не рекомендует к использованию в Евросоюзе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

В ЕС хотят больше данных о ее качестве.

Об этом сообщает Brussels Times.

Организация хочет иметь больше информации о вакцине, заявил заместитель исполнительного директора EMA Ноэль Ватион. Вместе с тем, AstraZeneca еще не подала официальную заявку, что является еще одним необходимым условием для рекомендации вакцины.

"На данный момент AstraZeneca предоставила в Европейское агентство по лекарственным средствам данные только о своих клинических испытаниях", - сказал он.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Эффективность своей вакцины от COVID максимально повысили в AstraZeneca
Эффективность своей вакцины от COVID максимально повысили в AstraZeneca
27-дек-2020, 17:15
Одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января рассмотрит ЕС
Одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января рассмотрит ЕС
17-дек-2020, 22:24
Данные о вакцине Moderna во время атаки на агентство ЕС выкрали хакеры
Данные о вакцине Moderna во время атаки на агентство ЕС выкрали хакеры
15-дек-2020, 16:28
На следующей неделе ЕС одобрит вакцину Pfizer/BioNTech
На следующей неделе ЕС одобрит вакцину Pfizer/BioNTech
15-дек-2020, 16:14
Разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцина от COVID-19 будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний
Разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцина от COVID-19 будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний
23-ноя-2020, 18:18

Последние новости

16:24
События
МИД заявило что компенсации за катастрофу МАУ должны определяться на переговорах
16:19
События
Подозрение с нарушениями объявили Татарову
16:17
Политика
Несмотря на указ Зеленского, Тупицкий остается на посту главы КСУ
15:59
События
Украина заключила первый контракт на поставку вакцины от COVID с китайской компанией Sinovac Biotech
15:56
События
Зеленский заявил что в короткий срок начнут масштабную вакцинацию от COVID
13:44
События
Вакцину AstraZeneca ЕС пока не одобряет
13:41
События
Прокурор отозвал ходатайство о мере пресечения Татарова
13:38
События
О завершении расследования катастрофы украинского самолета заявил Иран
12:35
События
В 1,7 раза упали расходы украинцев на заграничные путешествия
12:33
События
В суд направили дело о убытках во время ремонта моста в Станице
10:56
События
В ВОЗ считают что в COVID-протоколах должна быть поддержка психического здоровья населения
10:42
События
В Хорватии в среду утром произошли еще три землетрясения
10:41
События
Хомчак о перемирии на Донбассе: было бы легче, если б нам дали команду "вперед"
10:36
События
Была разблокирована работа НАПК. За ложь в декларациях снова вернули ответственность
10:11
События
На территории Мали на самодельной мине подорвался бронетранспортер с французскими военнослужащими
10:10
События
Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в США
10:07
События
Свое увольнение из СНБО прокомментировал Кривонос
10:03
Политика
Временное применение сделки по Brexit одобрил совет ЕС
08:37
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 декабря 2020
Вчера, 2020-12-29
20:47
Политика
C должности заместителя секретаря СНБО уволили Кривоноса

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 декабря 20205183
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 декабря 20203555
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 декабря 20201492
24 декабря Великобритания и Евросоюз согласовали соглашение о торговле и сотрудничестве в рамках Brexit, в нем четко прописаны условия взаимоотношений после 1 января 2021 года1245
Украина обречена, считайте, что ее уже нет - Сергей Дацюк1239
О попытках Польши завербовать местных дипломата и военного заявили в Беларуси857
Наиболее важный витамин при COVID-19 назвал ученый588

Досуг

ТОП-5 пластических хирургов по пластике носа (ринопластике) в Украине
ТОП-5 пластических хирургов по пластике носа (ринопластике) в Украине
Раньше имена пластических хирургов передавали друг другу по секрету. Сегодня гуру скальпеля активно ведут социальные сети, а информацию о них и их работах можно легко найти в интернете.
Сегодня, 13:4578
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Современные стеллажи полочные для склада – это одна из наиболее универсальных и востребованных категорий складского оборудования. Их закупают для эксплуатации в закрытых складских помещениях, оснащения торговых площадок, а также для других целей.
Вчера, 18:01143
Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам-бот для рассылки в Телеграм – это эффективный маркетинговый инструмент, который открывает для его пользователей просто невероятные возможности.
Вчера, 11:00157
Станции контроля и управления басейном
Станции контроля и управления басейном
Система подготовки воды для бассейна предусматривает слаженную работу различных устройств. Каждый из приборов выполняет определенную функцию.
28-дек-2020, 15:43223
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
Решили, так сказать, освежить собственный зимний гардероб? Стоит обратить внимание на известный и популярный бренд «Alpha Industries», который, в частности, предлагает современные, стильные, теплые и практичные куртки топового качества.
28-дек-2020, 15:15209
Почему стоит купить искусственную новогоднюю елку?
Почему стоит купить искусственную новогоднюю елку?
Искусственная ель уже на протяжении нескольких последних лет составляет реальную конкуренцию натуральному дереву.
28-дек-2020, 13:32203

События

МИД заявило что компенсации за катастрофу МАУ должны определяться на переговорах
МИД заявило что компенсации за катастрофу МАУ должны определяться на переговорах
Размер компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") должен определяться на переговорах.
Сегодня, 16:2441
Подозрение с нарушениями объявили Татарову
Подозрение с нарушениями объявили Татарову
Замглавы Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении с нарушениями.
Сегодня, 16:1942
Украина заключила первый контракт на поставку вакцины от COVID с китайской компанией Sinovac Biotech
Украина заключила первый контракт на поставку вакцины от COVID с китайской компанией Sinovac Biotech
На сегодня известны возможные сроки поставки, закупочная цена и условия хранения.
Сегодня, 15:5959
Зеленский заявил что в короткий срок начнут масштабную вакцинацию от COVID
Зеленский заявил что в короткий срок начнут масштабную вакцинацию от COVID
Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID.
Сегодня, 15:5654
Вакцину AstraZeneca ЕС пока не одобряет
Вакцину AstraZeneca ЕС пока не одобряет
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не рекомендует к использованию в Евросоюзе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Сегодня, 13:4478
Прокурор отозвал ходатайство о мере пресечения Татарова
Прокурор отозвал ходатайство о мере пресечения Татарова
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании по делу Олега Татарова - замглавы Офиса президента - удовлетворил просьбу прокурора об отзыве ходатайства о мере пресечения.
Сегодня, 13:4166
7 Днів