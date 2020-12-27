Вакцину AstraZeneca ЕС пока не одобряет

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не рекомендует к использованию в Евросоюзе вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

В ЕС хотят больше данных о ее качестве.

Об этом сообщает Brussels Times.

Организация хочет иметь больше информации о вакцине, заявил заместитель исполнительного директора EMA Ноэль Ватион. Вместе с тем, AstraZeneca еще не подала официальную заявку, что является еще одним необходимым условием для рекомендации вакцины.

"На данный момент AstraZeneca предоставила в Европейское агентство по лекарственным средствам данные только о своих клинических испытаниях", - сказал он.