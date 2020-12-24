Зеленский заявил что в короткий срок начнут масштабную вакцинацию от COVID

Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID.

Это станет возможным, в частности, благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает его пресс-служба.

По его словам, контракт заключили с опытным производителем вакцин.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в первую очередь необходимо защитить наиболее "рискованные" социальные группы.