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События Сегодня, 16:2432
МИД заявило что компенсации за катастрофу МАУ должны определяться на переговорах

Размер компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") должен определяться на переговорах.

Украина до сих пор ждет от Ирана отчет об обстоятельствах крушения.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Отметим, сегодня стало известно, что Иран выделит по 150 тысяч долларов семьям погибших.

По словам Николенко, размер компенсаций должен быть определен путем переговоров сторон.

"Важной предпосылкой должно стать установление причин трагедии и привлечения виновных к ответственности. При определении размера компенсации также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах", - отметил он.

Он также подчеркнул, что украинская сторона до сих пор ждет от Ирана проект технического отчета о том, как был сбит пассажирский самолет. А взаимодействие не продвигается дальше заявлений, которые Тегеран делает в СМИ.

"Договоренности, достигнутые во время второго раунда консультаций в Тегеране в конце октября 2020 года, Иран до сих пор не выполнил. Такая ситуация особенно неприемлема, поскольку речь идет о судьбах невинных людей. Украина вместе с другими пострадавшими странами продолжит прилагать максимальные усилия для установления справедливости в этом деле и привлечения виновных к ответственности", - добавил Николенко.

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Теги: news, новости, Украина, МИД, МАУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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