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События Вчера, 21:3757
Торговое соглашение с ЕС одобрил парламент Британии

Палата общин парламента Великобритании одобрила торговое соглашение с Европейским союзом.

За принятие законопроекта проголосовали 521 депутат, против - 73.

Об этом сообщает BBC.

Теперь законопроект должен пройти процедуру третьего чтения, однако не исключено, что она станет формальной, поскольку Консервативная партия, и Лейбористская партия уже заранее заявили о том, что поддержат сделку.

После этого 31 декабря документ должен перейти на рассмотрение членов верхней Палаты лордов.

Условия сделки вступят в действие с 1 января следующего года.

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Теги: news, новости, Украина, Brexit, 7dniv, 7dnivinfo  
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