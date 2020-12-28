Торговое соглашение с ЕС одобрил парламент Британии

Палата общин парламента Великобритании одобрила торговое соглашение с Европейским союзом.

За принятие законопроекта проголосовали 521 депутат, против - 73.

Об этом сообщает BBC.

Теперь законопроект должен пройти процедуру третьего чтения, однако не исключено, что она станет формальной, поскольку Консервативная партия, и Лейбористская партия уже заранее заявили о том, что поддержат сделку.

После этого 31 декабря документ должен перейти на рассмотрение членов верхней Палаты лордов.

Условия сделки вступят в действие с 1 января следующего года.