 

Решение по "Укрнафте" в 2021 может вынести Стокгольмский арбитраж

События Вчера, 21:3958
Решение по "Укрнафте" в 2021 может вынести Стокгольмский арбитраж

Международный арбитраж в Стокгольме может вынести решение по "Укрнафте" в 2021 году.

Речь идет о процессе, который инициировали миноритарные акционеры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Об этом в Facebook заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, 2021 год обещает быть "интересным и опасным".

"Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) - владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около 6 млрд долларов (+ проценты)", - отметил Малюська.

Он также подчеркнул, что это сложное дело покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты" с 2015 года.

"… и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", - добавил министр.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Сложный развод: как "Нафтогаз" и Коломойский пытаются поделить "Укрнафту" писало, что миноритарии подали иск против государства в Стокгольмский арбитраж.

В частности, три кипрские компании, подтвердившие связь с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, обвиняют Украину в ущербе из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой" с оплатой по заниженной цене.

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Теги: news, новости, Украина, Малюська, Арбитаж, 2021, 7dniv, 7dnivinfo  
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