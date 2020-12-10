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События Сегодня, 09:3888
Возле квартиры матери Шабунина полиция нашла гранаты

Возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Около 21:20 в полицию поступила информация о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки.

Сейчас на месте проводят тщательный осмотр. Правоохранители пытаются установить лиц, которые могут быть причастны к этому событию.

"Кроме того, проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лиц, причастных к этому инциденту", - добавили в полиции.

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Теги: news, новости, Украина, Шабунин, 7dniv, 7dnivinfo  
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