Тихановский заявил что сама по себе революция в Беларуси не затухнет

Белорусский политзаключенный Сергей Тихановский заявил, что революция в Беларуси не затухнет сама по себе.

Он также объяснил, почему Александр Лукашенко до сих пор не подал в отставку.

Об этом пишет DW.

Тихановский считает, что в Беларуси происходит ни что другое, как революция.

"В Беларуси революция человечности, гражданского общества и справедливости. Революция - это процесс, и он не затухнет сам по себе", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему протесты так и не привели к желаемому результату - отставке Лукашенко, Тихановский отмечает, что в Беларуси были изолированы все лидеры и обезглавлена оппозиция.

"Однако новые лидеры появятся в каждом дворе. Исход ситуации зависит исключительно от нашего народа", - считает он.

Тихановский в мае 2020 года намеревался участвовать в президентских выборах в Беларуси 9 августа. ЦИК Беларуси отказал ему в регистрации кандидатом, мотивируя это тем, что во время подачи заявки он находился в СИЗО, отбывая административный арест. Вместо него документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана.