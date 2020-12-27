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120 военных в Турции приговорили к тюрьме из-за переворота в 2016 году

Спустя более четырех лет после попытки государственного переворота в Турции приговорили 120 военнослужащим.

Все они приговорены к длительному тюремному заключению.

Об этом соощает DW.

В частности, 92 из них получили пожизненные сроки, в том числе 12 - в особо строгих условиях.

Суд признал военных виновными в попытке нарушения конституционного порядка. В общей сложности обвиняемыми по этому делу являлись 132 человека. Девять были оправданы по все пунктам обвинения, остальные приговорены к менее длительным тюремным срока

Ранее сообщалось, что нескольким фигурантам дела о попытке государственного переворота в Турции дали по 79 пожизненных сроков.

Напомним, попытка военного переворот в Турции произошла вечером 15 июля 2016 года. Службы безопасности пытались сделать все возможное для того, чтобы решить ситуацию, но в течение нескольких часов военные заявили о захвате власти. Все это время президент Реджеп Тайип Эрдоган находился в безопасности.

В результате попытки переворота погибли около 240 человек.

После того, как власти подавили путч, по стране прокатилась волна массовых арестов и увольнений военных, чиновников и учителей за предполагаемые связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Эрдоган объявил организатором переворота.

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Теги: news, новости, Украина, Турция, переворот, 7dniv, 7dnivinfo, военные  
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