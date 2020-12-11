Единственную проблему украинского безвиза назвали в МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает коронавирус единственной проблемой украинского безвиза.

Сейчас пандемия касается всех стран.

Об этом он заявил в интервью "ТСН".

По его словам, все безвизы с ЕС находятся в таком состоянии. Кулеба отметил, что ситуация с коронавирусом в Украине не позволяет выйти на приемлемый показатель.

"Однако никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, это пандемия COVID-19... Я вам говорю совершенно серьезно: реально единственная проблема безвиза - это COVID-19", - сообщил министр.