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Празднование Нового года в Киеве

Сегодня вся Украина встречает 2021 год.

Для празднования Нового года в Киеве доступны почти 10 новогодних локаций, которые будут работать до середины января.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Где встречать Новый год

Всего в столице в новогоднюю ночь будут работать 7 новогодних локаций, которые соединены в праздничный маршрут:

  • Софийская площадь;
  • Арка дружбы народов;
  • пешеходно-велосипедный мост;
  • Владимирская горка;
  • Андреевский спуск;
  • Контрактовая площадь.

Новогодние локации продолжат работать и после празднования Нового года, если будут соблюдать все противоэпидемические меры.

Как будет работать общественный транспорт

В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на 2 часа дольше, но последний поезд отправится с каждой станции в разное время: из центра города - около 02:15. Для избежания массового скопления возможные ограничения или закрытие станций:

  • Золотые ворота;
  • Крещатик;
  • Майдан Независимости;
  • Почтовая площадь;
  • Контрактовая площадь.

Наземный транспорт также будет работать на два часа дольше. Продолжат работу следующие маршруты:

  • автобусы - №№17, 20, 21, 23, 33-Т, 37, 46, 48, 51, 55, 69, 72, 99, 101, 102, 104, 114, 115;
  • троллейбусы - №№3, 8, 12, 16, 18, 24, 26, 30, 37, 38, 41, 42, 50-К;
  • трамваи - №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28.

Куда деть елку после Нового года

С 1 января 2021 в Киеве начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок. Пункты приема будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00.

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