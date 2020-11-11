 

Резервы более чем на 1 млрд долларов за 2020 год пополнил НБУ

События Сегодня, 18:1960
Резервы более чем на 1 млрд долларов за 2020 год пополнил НБУ

Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов.

За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Показатель 2020 года значительно хуже 2019 года, когда НБУ купил на межбанке для пополнения резервов рекордные 7933,38 млн долларов.

В начале 2020 года НБУ также выкупал излишек валют на межбанке. Однако после наступления коронакризиса в марте продал из резервов 2 189,6 млн долларов. В течение апреля - июня эти потери были компенсированы.

Следующий кризис наступил в июле, когда из-за политического давления пост главы НБУ покинул Яков Смолий. В июле НБУ продал для поддержания стабильности 368,7 млн долларов.

В целом течение осени на межбанке превалировало превышение спроса на валюту, а официальный курс НБУ в начале ноября достиг максимума в 28,60 гривен за доллар. Негативная ситуация была связана с отсутствием прогресса в переговорах с МВФ, а также с неопределенностью в отношении эпидемии COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

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Теги: news, новости, Украина, НБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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