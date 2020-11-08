Комендантский час ввели в Турции

В Турции вступил в силу комендантский час.

Он продлится до 5:00 4 января.

Ранее о его введении заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Daily Sabah.

Ограничение будет действовать с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, сегодня Эрдоган призвал жителей страны соблюдать ограничительные меры поскольку мир продолжает бороться с пандемией COVID-19.

"Я хочу, чтобы каждый член моей страны поддержал борьбу с пандемией, соблюдая правила, особенно в канун Нового года", - заявил он в своем новогоднем обращении.