Большую пресс-конференцию анонсировали у Зеленского

У президента Украины Владимира Зеленского планируют провести большую пресс-конференции.

Она может быть приурочена ко второй годовщине его президенства весной 2021 года.

Об этом в интервью телеканалу ZIK рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

В частности, на вопрос о том, когда будет следующая встреча с Зеленского с журналистами, она ответила, что большие интервью уже планируются.

"Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину. Но будут ли предварительные… мы будем давать, если будет какая-либо потребность", - отметила Мендель.

Напомним, в декабре Зеленский дал два больших интервью. В одном из них он заявил, что в случае военной агрессии России со стороны оккупированного Крыма придется проводить всеобщую мобилизацию в Украине. При этом он добавил, что даже не хочет представлять такую ситуацию.

В интервью The New York Times он также выразил надежду на то, что новый президент США Джо Байден усилит переговоры в Нормандском формате по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, по его словам, без США не обойтись и в вопросе деоккупации Крыма.