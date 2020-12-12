Двух гражданок Украины и семерых детей освободили в Сирии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись украинские граждане из Сирии - это женщины с детьми.

Несколько лет их содержали в ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

По его словам, для государства это была одна из самых сложных задач последнего времени - достать их оттуда.

"Для этого работали и наши дипломаты, и спецслужбы Украины, и партнерские спецслужбы. Это о реальной, а не фейковой спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу", - отметил он.

Зеленский объяснил, что на пути стояли интенсивные боевые действия в Сирии, а потом карантин. Но, как он заявил, Украина будет возвращать домой всех своих граждан.

"Скажу больше: если гражданство Украины есть, то это уже достаточное основание для того, чтобы государство мобилизовало весь свой ресурс на помощь", - заявил он.

Также советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович написал на своей странице в Facebook, что в лагере, где были украинцы, содержат 70 тысяч иностранцев, подавляющее большинство из которых - женщины и дети.

Забрать своих граждан до сих пор удалось только США, ФРГ, Нидерландам, Казахстану и Узбекистану, добавил он.

"Однако, сегодня девять граждан Украины, из них семеро - дети, вернулись домой. Одна из мам родом из Крыма, вторая - из Кременчуга. Волею судьбы, они оказались дважды заложниками оккупантов в Крыму и ситуации на Ближнем Востоке. Теперь они свободны и дома", - отметил он.