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События Сегодня, 11:3658
Карантин в Украине продолжает действовать на Новый год без усиления ограничений

Введение более жестких противоэпидемических мер из-за коронавируса произойдет только с 8 января.

Что разрешено на новогодние праздники, а также подробно о запретах карантина - в материале РБК-Украина.

Как работают кафе и рестораны

Заведения общепита могут принимать посетителей по графику с 07:00 до 23:00, но уже после 22:00 расчетные операции запрещаются.

Обслуживание клиентов кафе, баров, ресторанов, кафетериев в ночное время (с 23:00 до 07:00) возможно в режиме заказов на вынос и доставки.

Исключением в графике работы общепита стала только новогодняя ночь. Сначала Кабмин разрешил работать заведениям до 01:00, а за неделю до праздника вышло постановление о продлении этого времени до 07:00 1 января.

В условиях карантина на новогодние праздники продолжают действовать ограничения на количество гостей за одним столиком - не более 4-х совершеннолетних. Также в заведениях общепита запрещается проведение публичных, развлекательных мероприятий, банкетов, мастер-классов.

Работа транспорта

Во время новогодних праздников движение общественного транспорта останавливаться не будет. Он продолжит курсировать по маршрутам, согласно установленным графикам.

При этом обязательным остается ограничение числа пассажиров по количеству мест для сидения и наличие средств индивидуальной защиты.

Железнодорожное, автомобильное и авиасообщение также будет работать без изменений внутри страны и на международных рейсах.

Массовые и религиозные мероприятия

Под запретом остается проведение социальных, рекламных, культурных и прочих массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек.

Религиозные мероприятия могут проходить в помещениях с учетом требования не более 1 человека на 5 кв.м. На свежем воздухе - при соблюдении дистанции 1,5 м между участниками.

Работа заведений культуры и досуга

Число посетителей музеев, галерей, выставок ограничивается - на 10 кв.м зала не более 1 человека.

Заполненность зрительных залов кинотеатров и театров не должна превышать 50%.

Также в праздники продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, дискотек, заведений общепита с организацией досуга.

Сфера торговли и услуг

Магазины, рынки и торгово-развлекательные центры работают в условиях текущих карантинных ограничений. Обязательно наличие масок у продавцов и покупателей, соблюдение санитарных требований, а также социальное дистанцирование.

Количество посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов не должно превышать 1 человек на 20 кв.м.

Запрещается деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению, кроме отелей, санаториев, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью.

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