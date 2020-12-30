Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 январь 2021

В Украине по состоянию на утро 1 января 2021 - 1 064 479 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 9432 новых случая в сутки.

Умерло 18 680 человек (+147 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 720 009 (+10 016).

До сих пор болеют: 325790.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 112356 человек инфицированы за все время (+885 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Одесская область - 71669 (+544).

3. Харьковская область - 70 090 (+713).

4. Львовская область - 61 696 (+428).

5. Киевская область - 59831 (+627).

6. Днепропетровская область - 58991 (+430).

7. Запорожская область - 54 607 (+519).

8. Ивано-Франковская область - 43 341 (+151).

9. Ровенская область - 41 275 (+285).

10. Сумская область - 40 989 (+347).

11. Черновицкая область - 40225 (+208).

12. Хмельницкая область - 39692 (+505).

13. Житомирская область - 39 604 (+402).

14. Черкасская область - 39 351 (+340).

15. Донецкая область - 35 909 (+518).

16. Полтавская область - 36 598 (+519).

17. Тернопольская область - 34 194 (+171).

18. Волынская область - 33 207 (+191).

19. Николаевская область - 31314 (+414).

20. Черниговская область - 30 234 (+337).

19. Закарпатская область - 28 313 (+113).

22. Винницкая область - 22 735 (+235).

23. Херсонская область - 17 906 (+154).

24. Луганская область - 10 830 (+322).

25. Кировоградская область - 8522 (+74).