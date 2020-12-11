Единый счет для уплаты налогов и ЕСВ вводится с 1 января

С 1 января 2021 года в Украине вводится единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ).

Решение о введении единого счета было принято парламентом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

Чтобы перейти на единый счет, необходимо сделать следующие шаги.

Первый - через Электронный кабинет подать "Сообщение об использовании единого счета" по форме J/F 1307001.

Второй - получить квитанцию о включении в Реестр плательщиков, которые используют единый счет.

Третий - предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.

Налогоплательщики, которые не подали уведомление по форме J/F 1307001, продолжают уплачивать платежи непосредственно на бюджетные/небюджетные счета.

В налоговой обращают внимание, что отказаться от использования единого счета можно будет с 1 января следующего календарного года.