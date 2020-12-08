Представительница Швеции возглавила ОБСЕ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сменилось председательство.
Пост председателя ОБСЕ заняла Швеция.
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Швеция, получающая в рамках ОБСЕ мандат на год, сменит Албанию. Стокгольм будет контролировать обеспечение мира и стабильности в Европе посредством наблюдения за выборами, поддержки основных свобод и защиты меньшинств, а также борьбы с контрабандой людей и терроризмом.
ОБСЕ объединяет 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Штаб-квартира и секретариат организации расположены в Вене.
По ротационному принципу, на 2021 главой ОБСЕ стала руководитель МИД Швеции Анн Линде.