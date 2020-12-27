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События Сегодня, 20:1745
Вакцину AstraZeneca от коронавируса одобрила Индия

Индийский регулятор по контролю за медикаментами сегодня, 1 января, одобрил вакцину разработки Оксфордского университета и AstraZeneca для экстренного применения.

Также рассматривается одобрение вакцины Pfizer.

Об этом сообщает Reuters.

Власти Индии заинтересованы в скорейшем распространении вакцины, но не уточняется, как скоро страна сможет начать процесс вакцинации.

Сейчас регулятор также рассматривает заявку на экстренное одобрение вакцины от Pfizer и BioNTech, а также индийского разработчика Bharat Biotech.

На сегодня Индия является второй страной в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом после США. В стране обнаружили почти 10,3 миллиона случаев за весь период пандемии, 149 тысяч человек умерло.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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