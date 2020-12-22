 

Немецкий производитель вакцины от коронавируса BioNTech изучает возможности расширения выпуска препарата

События Сегодня, 22:2423
Немецкий производитель вакцины от коронавируса BioNTech изучает возможности расширения выпуска препарата

Насколько компания может увеличить мощности, станет известно к февралю.

Об этом заявил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин в интервью журналу Spiegel.

Он отметил, что ситуация с количеством необходимой вакцины "нерадужная", поскольку в мире не одобрены другие вакцины.

"В конце января будет ясно, насколько больше мы сможем производить и получится ли это. Мы вынуждены закрывать брешь из-за отсутствия других разрешенных вакцин", - сказал Шахин.

Сейчас вакцина разработки BioNTech и Pfizer одобрена в США, Великобритании и Евросоюзе. В этих странах и в ЕС началась вакцинация групп риска.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вакцина, Германия, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Уже через 12 дней вакцина BioNTech создает защитный эффект
Уже через 12 дней вакцина BioNTech создает защитный эффект
22-дек-2020, 14:15
В два раза меньше чем планировалось вакцины выпустит Pfizer
В два раза меньше чем планировалось вакцины выпустит Pfizer
6-дек-2020, 09:40
Запрос на регистрацию вакцины от коронавируса подали Biontech и Pfizer
Запрос на регистрацию вакцины от коронавируса подали Biontech и Pfizer
20-ноя-2020, 16:45
Помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса Зеленский попросил Германию
Помочь с поставками вакцины Pfizer от коронавируса Зеленский попросил Германию
10-ноя-2020, 21:03
Вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев
Вакцина от коронавируса разработки фармацевтических компаний Pfizer и BioNTech эффективна в более чем 90% случаев
9-ноя-2020, 18:01

Последние новости

22:25
События
Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год в размере 740 миллиардов долларов
22:24
События
Немецкий производитель вакцины от коронавируса BioNTech изучает возможности расширения выпуска препарата
20:17
События
Вакцину AstraZeneca от коронавируса одобрила Индия
19:05
События
Более миллиона граждан от коронавируса привил Израиль
19:00
События
В селе Славское во Львовской области произошла остановка подъемника в Карпатах
17:25
События
Меркель заявила что не будет больше идти в канцлеры Германии
15:55
События
Назначить перевыборы мэра просят парламент в Харьковском горсовете
15:47
События
Возле Аляски бушует один из самых сильных штормов
15:33
События
Председателем Совета ЕС стала Португалия
13:07
События
Детей погибших военных с 1 января будут кормить бесплатно
13:05
События
Представительница Швеции возглавила ОБСЕ
13:04
События
Единый счет для уплаты налогов и ЕСВ вводится с 1 января
13:02
События
О эвакуации украинцев из Сирии рассказали у Зеленского
12:23
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 январь 2021
12:09
События
Продажу электронных сигарет запретили украинцам до 18 лет
11:36
События
Карантин в Украине продолжает действовать на Новый год без усиления ограничений
11:34
Экономика
Доходы и расходы 2021 года: какие показатели заложены в госбюджет
09:12
События
Двух гражданок Украины и семерых детей освободили в Сирии
09:10
События
Кассовые аппараты для ФОПов отсрочили в Украине
09:08
События
С сегодняшнего дня Украинцы могут менять отчество с 14 лет

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 декабря 20203483
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 декабря 20203248
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 январь 20211631
Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с Соединенными Штатами после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена645
Кассовые аппараты для ФОПов отсрочили в Украине514
В Хорватии в среду утром произошли еще три землетрясения237
Хомчак о перемирии на Донбассе: было бы легче, если б нам дали команду "вперед"233

Досуг

IP-камеры: основные преимущества использования
IP-камеры: основные преимущества использования
Система видеонаблюдения – это лучший способ обеспечить безопасность предприятия, частного дома, либо любого другого объекта или территории.  И тут особенно популярными и действительно востребованными являются так называемые IP-видеокамеры, имеющие ряд весомых преимуществ.
30-дек-2020, 20:21221
ТОП-5 пластических хирургов по пластике носа (ринопластике) в Украине
ТОП-5 пластических хирургов по пластике носа (ринопластике) в Украине
Раньше имена пластических хирургов передавали друг другу по секрету. Сегодня гуру скальпеля активно ведут социальные сети, а информацию о них и их работах можно легко найти в интернете.
30-дек-2020, 13:45243
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Современные стеллажи полочные для склада – это одна из наиболее универсальных и востребованных категорий складского оборудования. Их закупают для эксплуатации в закрытых складских помещениях, оснащения торговых площадок, а также для других целей.
29-дек-2020, 18:01253
Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам-бот для рассылки в Телеграм – это эффективный маркетинговый инструмент, который открывает для его пользователей просто невероятные возможности.
29-дек-2020, 11:00257
Станции контроля и управления басейном
Станции контроля и управления басейном
Система подготовки воды для бассейна предусматривает слаженную работу различных устройств. Каждый из приборов выполняет определенную функцию.
28-дек-2020, 15:43305
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
Решили, так сказать, освежить собственный зимний гардероб? Стоит обратить внимание на известный и популярный бренд «Alpha Industries», который, в частности, предлагает современные, стильные, теплые и практичные куртки топового качества.
28-дек-2020, 15:15314

События

Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год в размере 740 миллиардов долларов
Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год в размере 740 миллиардов долларов
Он предусматривает 250 миллионов долларов финансовой поддержки Украине.
Сегодня, 22:2526
Немецкий производитель вакцины от коронавируса BioNTech изучает возможности расширения выпуска препарата
Немецкий производитель вакцины от коронавируса BioNTech изучает возможности расширения выпуска препарата
Насколько компания может увеличить мощности, станет известно к февралю.
Сегодня, 22:2428
Вакцину AstraZeneca от коронавируса одобрила Индия
Вакцину AstraZeneca от коронавируса одобрила Индия
Индийский регулятор по контролю за медикаментами сегодня, 1 января, одобрил вакцину разработки Оксфордского университета и AstraZeneca для экстренного применения.
Сегодня, 20:1747
Более миллиона граждан от коронавируса привил Израиль
Более миллиона граждан от коронавируса привил Израиль
В Израиле первую дозу прививки от коронавируса получили уже миллион человек.
Сегодня, 19:0566
В селе Славское во Львовской области произошла остановка подъемника в Карпатах
В селе Славское во Львовской области произошла остановка подъемника в Карпатах
Из-за аварии на устройстве остались 74 человека.
Сегодня, 19:0052
Меркель заявила что не будет больше идти в канцлеры Германии
Меркель заявила что не будет больше идти в канцлеры Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с традиционным новогодним обращением к гражданам страны.
Сегодня, 17:2571
7 Днів