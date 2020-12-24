Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 январь 2021

В Украине по состоянию на утро 2 января 2021 - 1 064 479 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 5 038 новых случая в сутки.
Умерло 18 731 человек
Выздоровело - 722 615
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 112 649 случаев;
Винницкая область - 22 801 случай;
Волынская область - 33 312 случая;
Днепропетровская область - 59293 случаи;
Донецкая область - 37 198 случаев;
Житомирская область - 39 982 случая;
Закарпатская область - 28 407 случаев;
Запорожская область - 54 717 случаев;
Ивано-Франковская область - 43 489 случаев;
Киевская область - 60 238 случаев;
Кировоградская область - 8544 случая;
Луганская область - 10 923 случая;
Львовская область - 62 130 случаев;
Николаевская область - 31 705 случаев;
Одесская область - 71 889 случаев;
Полтавская область - 36 733 случая;
Ровенская область - 41 503 случая;
Сумская область - 41 350 случаев;
Тернопольская область - 34 275 случаев;
Харьковская область - 70 212 случая;
Херсонская область - 18 044 случая;
Хмельницкая область - 39 932 случаи;
Черкасская область - 39 481 случай;
Черновицкая область - 40 357 случаев;
Черниговская область - 30 353 случая.