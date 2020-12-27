CNN заявил что республиканцы могут опротестовать результаты выборов президента США

По крайней мере 140 республиканцев в Палате представителей проголосуют против результатов подсчета голосов выборщиков на выборах президента США.

Конгресс будет утверждать результаты 6 января.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Телеканал при этом отмечает, что у сторонников Дональда Трампа в Республиканской партии фактически нет шансов повлиять на результат - их несогласие лишь на несколько часов отсрочит утверждение Джо Байдена победителем выборов.

В Палате представителей 435 членов, а также шесть делегатов без права голоса. Большинство у демократов - 222 места.

Первым о намерении возразить в обеих палатах Конгресса заявил сенатор из штата Миссури Джош Хоули. Если он исполнит это, то законодатели в Палате представителей и Сенате должны будут обсудить, поддерживать ли его позицию.

Публично о своем намерении проголосовать против итогов голосования коллегии выборщиков уже заявили более десяти членов палаты представителей от Республиканской партии.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.