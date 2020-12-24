Массовое производство F-35 на неопределенный срок отложил Пентагон

Министерство обороны США решило отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Начало производства отложили на неопределенный срок.
Об этом сообщает Bloomberg.
Пентагон пока не готов указать, когда будет готов к проведению боевых испытаний, которые переносились с 2017 года.
Испытания планировали провести в декабре 2020 года, а решение о массовом производстве намеревались принять не позднее марта.
По данным пресс-секретаря замглавы Минобороны США Эллен Лорд, причиной отмены стали "технические проблемы и влияние COVID-19". Новую дату назначат, исходя из независимой технической экспертизы.
Издание обращает внимание, что после проведения тестирования потребуется еще два-три месяца, чтобы проанализировать данные, а затем составить окончательный отчет для Пентагона и Конгресса.