 

Цену газа для своих клиентов в январе на 14%

События Сегодня, 11:0855
Цену газа для своих клиентов в январе на 14%

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Это на 14% выше по сравнению с декабрем 2020 года (6,33 грн).

Об этом сообщается на сайте компании.

Напомним, "Нафтогаз" резко повысил цены на газ для своих клиентов я в августе-сентябре. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" подняла цену в августе на 9% до 3,24 грн/куб. м. В сентябре цена газа выросла еще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

В октябре цена газа не менялась.

В ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

В декабре цена газа также не менялась.

При этом в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что по новым правилам работы рынка природного газа население (бытовые потребители) может покупать газ напрямую у ГК "Нафтогаз Украины" либо у любого другого поставщика. Доля компании в поставках газа населению составляла 2,5%.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: News, новости, Украина, Газ, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Цену газа для бытовых клиентов в январе на 14% повысил
Цену газа для бытовых клиентов в январе на 14% повысил "Нафтогаз"
26-дек-2020, 22:16
Цены на газ для производителей тепла
Цены на газ для производителей тепла "Нафтогаз" повысил на 13,5%
22-дек-2020, 19:56
Оператору ГТС покупать газ на бирже разрешила Рада
Оператору ГТС покупать газ на бирже разрешила Рада
2-дек-2020, 15:28
Цену газа для бытовых клиентов на декабрь установил
Цену газа для бытовых клиентов на декабрь установил "Нафтогаз"
1-дек-2020, 09:06
В Украине снова ускорилось падение промпроизводства
В Украине снова ускорилось падение промпроизводства
23-ноя-2020, 18:21

Последние новости

14:51
События
Казахстан отменил смертную казнь
13:30
События
Счета для уплаты ЕСВ изменила налоговая
11:11
Экономика
В наступившем 2021 году украинцев ожидает ряд изменений в социально-экономической сфере
11:08
События
Цену газа для своих клиентов в январе на 14%
10:56
События
Прогноз погоды на сегодня: пасмурно и без осадков
10:55
События
Массовое производство F-35 на неопределенный срок отложил Пентагон
10:38
События
Первый зарубежный визит совершит в Украину новый председатель ОБСЕ
10:37
События
Вероятные отравители российского оппозиционера Алексея Навального из Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ могут быть причастны к еще нескольким убийствам
10:05
События
CNN заявил что республиканцы могут опротестовать результаты выборов президента США
08:56
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 январь 2021
Вчера, 2021-01-01
22:25
События
Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год в размере 740 миллиардов долларов
22:24
События
Немецкий производитель вакцины от коронавируса BioNTech изучает возможности расширения выпуска препарата
20:17
События
Вакцину AstraZeneca от коронавируса одобрила Индия
19:05
События
Более миллиона граждан от коронавируса привил Израиль
19:00
События
В селе Славское во Львовской области произошла остановка подъемника в Карпатах
17:25
События
Меркель заявила что не будет больше идти в канцлеры Германии
15:55
События
Назначить перевыборы мэра просят парламент в Харьковском горсовете
15:47
События
Возле Аляски бушует один из самых сильных штормов
15:33
События
Председателем Совета ЕС стала Португалия
13:07
События
Детей погибших военных с 1 января будут кормить бесплатно

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 декабря 20203690
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 январь 20212758
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 январь 20212518
Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с Соединенными Штатами после инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена851
Кассовые аппараты для ФОПов отсрочили в Украине569
Несмотря на указ Зеленского, Тупицкий остается на посту главы КСУ246
Заявление КСУ по Тупицкому у Зеленского назвали "юридически ничтожным"231

Досуг

IP-камеры: основные преимущества использования
IP-камеры: основные преимущества использования
Система видеонаблюдения – это лучший способ обеспечить безопасность предприятия, частного дома, либо любого другого объекта или территории.  И тут особенно популярными и действительно востребованными являются так называемые IP-видеокамеры, имеющие ряд весомых преимуществ.
30-дек-2020, 20:21255
ТОП-5 пластических хирургов по пластике носа (ринопластике) в Украине
ТОП-5 пластических хирургов по пластике носа (ринопластике) в Украине
Раньше имена пластических хирургов передавали друг другу по секрету. Сегодня гуру скальпеля активно ведут социальные сети, а информацию о них и их работах можно легко найти в интернете.
30-дек-2020, 13:45280
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Полочные складские стеллажи – универсальное, безотказное и долговечное оборудование
Современные стеллажи полочные для склада – это одна из наиболее универсальных и востребованных категорий складского оборудования. Их закупают для эксплуатации в закрытых складских помещениях, оснащения торговых площадок, а также для других целей.
29-дек-2020, 18:01277
Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам бот для рассылки в Телеграм
Спам-бот для рассылки в Телеграм – это эффективный маркетинговый инструмент, который открывает для его пользователей просто невероятные возможности.
29-дек-2020, 11:00284
Станции контроля и управления басейном
Станции контроля и управления басейном
Система подготовки воды для бассейна предусматривает слаженную работу различных устройств. Каждый из приборов выполняет определенную функцию.
28-дек-2020, 15:43329
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
«Alpha Industries»: лучший бренд верхней одежды
Решили, так сказать, освежить собственный зимний гардероб? Стоит обратить внимание на известный и популярный бренд «Alpha Industries», который, в частности, предлагает современные, стильные, теплые и практичные куртки топового качества.
28-дек-2020, 15:15337

События

Казахстан отменил смертную казнь
Казахстан отменил смертную казнь
Казахстан в субботу, 2 января, отменил смертную казнь.
Сегодня, 14:5124
Счета для уплаты ЕСВ изменила налоговая
Счета для уплаты ЕСВ изменила налоговая
Полный перечень новых счетов обнародован на сайте ГНС.
Сегодня, 13:3050
Цену газа для своих клиентов в январе на 14%
Цену газа для своих клиентов в январе на 14%
Газ подорожал почти на гривну после месячной паузы.
Сегодня, 11:0856
Прогноз погоды на сегодня: пасмурно и без осадков
Прогноз погоды на сегодня: пасмурно и без осадков
В субботу, 2 января, погода на всей территории Украины будет пасмурной и без осадков.
Сегодня, 10:5655
Массовое производство F-35 на неопределенный срок отложил Пентагон
Массовое производство F-35 на неопределенный срок отложил Пентагон
Министерство обороны США решило отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Сегодня, 10:5556
Первый зарубежный визит совершит в Украину новый председатель ОБСЕ
Первый зарубежный визит совершит в Украину новый председатель ОБСЕ
Новая глава ОБСЕ от Швеции Анн Линде свой первый зарубежный визит на этом посту совершит в Украину.
Сегодня, 10:3861
7 Днів