Счета для уплаты ЕСВ изменила налоговая

Полный перечень новых счетов обнародован на сайте ГНС
Государственная налоговая служба обнародовала новые небюджетные счета 3556 для уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Новые счета для уплаты ЕСВ вступили в силу с 1 января 2021 года.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
Как отмечается в сообщении, при уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поле "Назначение платежа" расчетного документа заполняется таким образом:
1 - служебный код ("*");
2 - код вида уплаты ("101" - Уплата суммы единого взноса);
3 - код по ЕГРПОУ плательщика, который осуществляет уплату;
4 - печатается разъяснительная информация о назначении платежа;
5 - не заполняется;
6 - не заполняется;
7 - не заполняется.
Отметим, что Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) с 3 августа 2020 года заработала в режиме 23/7. Система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа на сутки 7 дней на неделю.