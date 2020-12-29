К дому спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси подкинули свиную голову и разлили кровь

Дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси исписали граффити и подкинули ей свиную голову.

Об этом в субботу, 2 января, сообщает телеканал "Fox News".

Так, речь идет о ее доме в Сан-Франциско в штате Калифорния, который она представляет в Конгрессе. На гаражной двери ее дома неизвестные написали подчеркнутую сумму "$2K" ($2000 – такую разовую выплату демократы предлагают произвести на каждого американца в качестве помощи на фоне пандемии), "Отмените арендную плату!", "Мы хотим все!", "Универсальный минимальный доход".

По бокам были оставлены два символа анархистов – буква "А" в круге.

Как сообщает местный телеканал "KRON4", к дому подкинули свиную голову, а также разлили искусственную кровь. Инцидент случился в пятницу, кровь отмыли, а дверь затянули черной пленкой.