В Нижнем Новгороде 61-летний житель Подмосковья угрожал взорвать самолет, который направлялся в Москву, если ему течении трех минут не нальют чашку кофе

Россиянин угрожал взорвать самолет, если ему не нальют кофе.

Об этом рассказывает Telegram-канал Ni Mash.

"31 декабря в 13:14 на рейсе Нижневартовск — Домодедово начались движения. Суету стал наводить 61-летний житель Подмосковья Сергей Богинский. До этого он выпил, ему вполне прилично дало, и разум полетел. В итоге был выдвинут ультиматум: кофе, три минуты, одежда, мотоцикл", - говорится в сообщении.

Также журналисты рассказали, что утихомирить мужчину удалось бортпроводникам, после чего они сообщили в правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.