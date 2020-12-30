В действие вступило соглашение Украины и Израиля о ЗСТ

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем вступило в действие.

Еще в конце ноября президент Владимир Зеленский анонсировал, что оно вступит в силу в пятницу, 1 января 2021 года.

Об этом он писал в своем Twitter.

Соглашение предусматривает отмену ввозных пошлин на промышленные товары (кроме ювелирных изделий). Согласно документу, Украина отменяет 70% пошлин, а Израиль - 80%.

Также нулевая пошлина будет действовать на 60% агропромышленных товаров с израильской стороны и 34% - с украинской.