Поезд с более чем 250 людьми загорелся на ходу в Ровненской области

В Ровненской области на железнодорожной станции города Радивилов загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

Это произошло во время движения.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о загорании поступило 2 января в 10:40 по спецлинии "101".

Пожарные с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Они не допустили возникновение пожара.

Подчеркивается, что жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Отмечается, что всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.