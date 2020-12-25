Усиление локдауна обсудит правительство Израиля

Правительство Израиля обсудит на следующей неделе ужесточения текущего карантина.

Оно должно быть направлено на скорейшую активизацию экономики.

Об этом сообщает Times of Israel.

Власти рассматривают ужесточение мер на короткий срок с целью дальнейшего ослабления для увеличения темпов работы экономики.

Текущий жесткий карантин, который начался 27 декабря, пока не дает эффекта по уменьшению прироста новых случаев. К примеру, 31 декабря зафиксировали 6 678 случаев заражения, что стало самым большим приростом с 30 сентября.