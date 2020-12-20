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События Сегодня, 20:4951
Отложить возобновление уроков в начальной школе призывают учителя в Британии

Национальный образовательный профсоюз призвал оставить онлайн-образование в школах на всех уровнях в первые недели января.

Еще один профсоюз требует доказательств безопасности возобновления уроков в начальной школе.

Об этом сообщает Reuters.

Также Образовательный профсоюз напомнил учителям о праве отказаться от работы в небезопасной среде. В то же время, Национальная ассоциация директоров школ заявила о требовании от правительства предоставить данные, на основании которых власти решили возобновить обучение в начальных классах.

Вчера, 1 января, стало известно, что на следующей неделе не будут открыты начальные школы в Лондоне. Этого добился мэр британской столицы Садик Хан.

Изначальный план правительства Великобритании предполагает возобновление учебы в начальных классах (дети в возрасте до 11 лет) на следующей неделе после рождественских каникул. Лишь в некоторых регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом планировалось не открывать и учебу в начальной школе.

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Теги: news, новости, Украина, Британия, школы, 7dniv, 7dnivinfo  
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