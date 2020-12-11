О тумане и мокром покрытии на дорогах предупреждают водителей

"Укравтодор" предупреждает водителей о туманах на большей части территории Украины.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2 -5. Состояние покрытия сухое. На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков", - говорится в сообщении.

При этом проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Для его обеспечения дорожные организации задействовали в работе 464 единицы техники и 594 рабочих.