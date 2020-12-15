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События Сегодня, 09:53235
Переходить на биометрические документы начинает Беларусь

В Беларуси начинают переходить на биометрические документы.

Свыше 800 тысяч граждан получат ID-карту в этом году.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Указано, что получатели ID-карты автоматически получат электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. С момента создания он будет иметь статус неактивного, пока лицо его активизирует с ID-карты.

Министерство внутренних дел страны отмечает, что нынешние бумажные паспорта будут действовать параллельно с ID-картами. Бумажные документы не подлежат обязательной замене.

Кроме того, в 2021 году белорусы смогут получить биометрический паспорт для выезда за границу. В стране все готово для перехода на него.

В МВД уточнили, что в год будут выдавать от 300 до 500 новых загранпаспортов.

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Теги: news, новости, Украина, Беларусь, биометрия, 7dniv, 7dnivinfo  
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