Сколько украинцев стали жертвами ДТП в прошлом году рассказали в Минздраве

На протяжении прошлого года в Украине произошло 4 118 "пьяных" аварий, в которых погибли 97 человек.

Также на дорогах из-за несчастных случаев умерли 156 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

"...По данным патрульной полиции, за период с 1 января по 30 ноября 2020 было зафиксировано 4 118 ДТП из-за управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, в результате чего погибли 97 человек и 1425 человек были травмированы. К тому же из-за пешеходов в нетрезвом состоянии было совершено 58 ДТП, в результате которых погибли 14 человек и 32 были травмированы", - написали в ведомстве.

В ЦОЗ добавили: по статистике, в 2020 году 3 327 ДТП были совершены с участием детей (156 детей в возрасте до 18 лет погибли, и 3 681 - травмированы), из них 409 - совершены по вине детей.