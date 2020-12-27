В ночь на 3 января в Мукачевском районе Закарпатской области были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 1,8 по шкале Рихтера

При этом из населенных пунктов информация о землетрясении не поступала.

Об этом в воскресенье информирует пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации (ОГА).

По словам представителей ведомства, землетрясение произошло в субботу, 2 января, в 00:08 в селе Барбово Мукачевского района Закарпатской области.

"По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины: координаты эпицентра: широта 48,35 гр., долгота 22,76 гр. Магнитуда по длине записи МD=1,8, класс К=7,3. Глубина гипоцентра – 3,7 км. Из населенных пунктов информация не поступала. Данные предоставлены дежурным сейсмостанции "Львов", - говорится в сообщении.