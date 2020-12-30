 

Случаи заражения "британским" штаммом коронавируса обнаружили на Кипре

События Вчера, 20:0977
Случаи заражения "британским" штаммом коронавируса обнаружили на Кипре

На Кипре впервые обнаружили случаи заражения мутированным типом коронавируса, который впервые зафиксировали в Великобритании.

Положительными оказались 12 проб.

Об этом сообщает Cyprus-mail.com.

В Минздраве Кипра заявили, что были дополнительно проверены 19 положительных тестов прибывших из Великобритании. И в 12 случаях был обнаружен "британский" штамм. Отмечается, что изначальные ПЦР-тесты этих лиц были проведены в период с 6 по 20 декабря прошлого года.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия сегодня сняла ограничения на въезд в страну. Их вводили в связи с распространением нового более заразного штамма коронавируса.

Также известно, что штамм, который в настоящий момент стремительно распространяется в Великобритании, был впервые выявлен в сентябре.

Кроме этого, в пятницу правительство Турции временно запретило въезд из Великобритании. В стране обнаружили 15 случаев заражения мутированным коронавирусом.

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Теги: news, новости, Украина, Мутация, коронавирус, Кипр, 7dniv, 7dnivinfo  
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